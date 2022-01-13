Более 40% украинцев в ходе опроса заявили, что потребности переселенцев в стране удовлетворены хуже, чем у остальных граждан. А более 60% считают, что государство должно давать переселенцам возможности для образования и переподготовки.



Такие данные были получены в результате социологического исследования «Как помогать переселенцам — мнение украинцев», которое было проведено исследовательской компанией Active Group в декабре 2021 года.



Как выяснилось, 42% опрошенных считают, что потребности переселенцев удовлетворены в меньшей степени, чем у остальных украинских граждан. Сравнивая уровень удовлетворенности базовых потребностей переселенцев, 11,2% респондентов поделились мнением, что он значительно лучше, чем у остальных украинцев, а 17,3% — что немного лучше.



Почти треть опрошенных (30,3%) посчитали потребности переселенцев удовлетворенными меньше, чем у других украинцев, а еще 12,5% остановились на варианте ответа «значительно меньше». Затруднились с ответом 26,3% респондентов.

Наиболее низко оценили уровень удовлетворенности базовых потребностей перемещенных лиц респонденты в возрасте от 30 до 49 лет.

Заодно социологи выяснили, как именно, по мнению украинцев, государство должно помогать переселенцам в поиске работы. О том, что государство должно заниматься образованием и переподготовкой, сказали 61,8% опрошенных, консультациями в центрах занятости — 19,3%, непосредственно трудоустройством — 17,1%, помощью в создании собственного бизнеса — 15,7%. О том, что государство никак не должно помогать с работой переселенцам высказались 7,8% респондентов, а 16,6% не определились с ответом.



Компания проводила исследование 3-4 декабря 2021 года методом CATI, предполагающем телефонные интервью по четко структурированной анкете с помощью интеллектуальных систем. Были опрошены 1200 респондентов со всей территории Украины, кроме временно оккупированных регионов. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, региону страны и типу населенного пункта (город/село). Уровень погрешности при доверительной вероятности 0,95 не превышает 2,9%.