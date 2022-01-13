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Автобус с донецкими школьниками попал в аварию под Ростовом

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13 января 2022, 17:54

Автобус с донецкими школьниками попал в аварию под Ростовом

В Ростовской области (РФ) автобус с донецкими шкоьниками попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Неклиновского района.

Автобус с детьми из Донецка попал в ДТП 13 января в России

На 59-м километре трассы Ростов-Таганрог автобус, в котором они ехали в Ставрополь, столкнулся с «Жигулями».

В результате аварии пострадали два пассажира легкового авто: 41-летний мужчина и 46-летняя женщина. Дети в автобусе не пострадали. Их пересадили в другой автобус, который продолжил поездку.

Автобус с донецкими школьниками попал в аварию под Ростовом 13 января. Дети не пострадали

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