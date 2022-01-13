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В Лисичанске теперь будут помогать жертвам домашнего насилия

13 января 2022, 21:30

В Лисичанске теперь будут помогать жертвам домашнего насилия

В Лисичанске открыт дневной центр социально-психологической помощи пострадавшим от насилия. Об этом сообщили в Луганской областной госдаминистрации. В центре есть кризисная комната круглосуточного пребывания.

На создание Центра в 2021 году Лисичанская громада получила более 2,3 миллионов гривен.

«В выбранном помещении проведены ремонтные работы, закуплено необходимое оборудование и мебель. Целью работы дневного центра является предоставление комплексной социально-психологической и первичной правовой помощи, социальных услуг пострадавшим женщинам, мужчинам, детям, а также круглосуточное бесплатное проживание сроком до 10 дней», – сообщает пресс-служба ЛугОГА.

В городе уже работает мобильная бригада социально-психологической помощи пострадавшим от насилия, полицейская мобильная группа реагирования на факты домашнего насилия, а также дневной центр с кризисной комнатой.

В полиции анонсировали создание в городе центра по противодействию домашнему насилию, где, в том числе, будут работать с обидчиками.

Ранее из государственного бюджета была выделена субвенция 274 миллионов гривен на развитие сети специализированных служб поддержки пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола. В Луганской области три города получили субвенцию: Сватовский городской совет – более 2,4 миллионов гривен на создание дневного центра социально-психологической помощи, Лисичанская городская военно-гражданская администрация – более 2,3 миллионов гривен на создание дневного центра социально-психологической помощи с кризисной комнатой и Меловской поссовет – более 259,3 тысяч гривен для обустройства специализированной службы помощи людей, пострадавших от домашнего насилия.

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домашнее насилие
Места
Лисичанск Луганская область

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