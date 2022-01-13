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Нардеп: Признание «Л-ДНР» Россией – это хуже, чем абхазский сценарий

13 января 2022, 23:07

Нардеп: Признание «Л-ДНР» Россией – это хуже, чем абхазский сценарий

Если РФ признает группировки «Л-ДНР» и отдельные районы Донбасса государствами, последствия для Украины будут опаснее, чем аналогичные сценарии, произошедшие в Грузии. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко в эфире телеканала «Рада».

Он считает, что в случае признания «Л-ДНР» Россией ситуацию можно сравнить с Абхазским и Югоосетинским сценариями «с поправкой на то что, они были менее опасным для Грузии, нежели чем это будет для Украины».

В первую очередь, сложнее и опаснее будет из-за открытого присутствия российских войск на Донбассе, считает Корниенко.

Он добавил, что пока подобные инициативы российская власть доверяет не ведущим партиям страны, таким как КП РФ.

«КП РФ – будто оппозиционная, но управляемая и через нее идут определенные вещи, которые зазорно выносить на рассмотрение власти», – считает Корниенко.

Ранее, компартия России заявила, что подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР».

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