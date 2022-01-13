Нардеп: Признание «Л-ДНР» Россией – это хуже, чем абхазский сценарий

Если РФ признает группировки «Л-ДНР» и отдельные районы Донбасса государствами, последствия для Украины будут опаснее, чем аналогичные сценарии, произошедшие в Грузии. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Верховной рады Украины Александр Корниенко в эфире телеканала «Рада».



Он считает, что в случае признания «Л-ДНР» Россией ситуацию можно сравнить с Абхазским и Югоосетинским сценариями «с поправкой на то что, они были менее опасным для Грузии, нежели чем это будет для Украины».



В первую очередь, сложнее и опаснее будет из-за открытого присутствия российских войск на Донбассе, считает Корниенко.



Он добавил, что пока подобные инициативы российская власть доверяет не ведущим партиям страны, таким как КП РФ.



«КП РФ – будто оппозиционная, но управляемая и через нее идут определенные вещи, которые зазорно выносить на рассмотрение власти», – считает Корниенко.



Ранее, компартия России заявила, что подготовила проект постановления Госдумы РФ о признании «ДНР» и «ЛНР».



