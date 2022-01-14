Столтенберг заявил, что Украина и Грузия вступят в НАТО

НАТО приняла решение о включении Украины и Грузии в Альянс, но срок вступления этих стран на данный момент не установлен. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью La Repubblica.



Он уточнил, что Украиной подана заявка на вступление в блок.



Альянс решил работать над этим вопросом путем поддержки ее реформ, оказания помощи в модернизации армии по стандартам НАТО.



«В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, однако мы не устанавливали, когда именно», — сказал Столтенберг.



Он подчеркнул, что только у Украины есть право принятия решения: вступать в НАТО или нет, а у Москвы нет права каким-либо образом вмешиваться в данный вопрос.



Отвечая на вопрос, может ли Украина в ближайшие месяцы вступить в Альянс, Столтенберг сказал, что сейчас на повестке дня реформы — оказание помощи Украине.



«Повторюсь: сейчас дело в российской агрессии. Россия оккупировала часть Украины — Крым, контролирует Донбасс при поддержке сепаратистов, а нас хотят заставить принять договор с определенными юридическими обязательствами, который бы нарушил национальный суверенитет», — подчеркнул генсек НАТО.

После заседания Совета НАТО-Россия 12 января Столтенберг заявил, что страны-участницы Альянса подтвердили приверженность политике открытых дверей.