На Луганщине за сутки еще 98 новых пациентов с COVID-19

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 98 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

При этом за сутки выздоровели 49 человек, умер от осложнений заболевания 1 человек — 44-летний мужчина из Северодонецка.

За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 60 637 жителей области. Из них выздоровели — 57 304 человек, умерли — 2 230 пациентов.

В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 128 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 22,2 (при пороговом уровне — 60).