На Луганщине предпринимателя задержали за предложение «отката» полиции

В Луганской области правоохранители задержали предпринимателя за предложение взятки одному из руководителей территориального отдела полиции. Мужчина таким образом рассчитывал на непрепятствование его незаконной торговой деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



Как выяснили следователи, предприниматель из Рубежного на местном рынке продавал водку и табачные изделия без лицензии и марок акцизного налога. Осенью прошлого года полицейскими на него были составлены административные протоколы.

Тогда 61-летний предприниматель обратился к начальнику полиции со взяткой и предложил ежемесячные «откаты» за возможность заниматься своей незаконной предпринимательской деятельностью и в дальнейшем.

В настоящее время правоохранители объявили предпринимателю о подозрении и обратились в суд с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей.



За преступление фигуранту грозит тюремный срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без нее.