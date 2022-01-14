Одного из начальников полиции Луганщины задержали за получение взятки

В Луганской области правоохранители задержали одного из руководителей территориального отдела полиции за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.



Как выяснили следователи, предприниматель из Рубежного на местном рынке продавал водку и табачные изделия без лицензии и марок акцизного налога. Осенью прошлого года полицейскими на него были составлены административные протоколы.

Тогда 61-летний предприниматель обратился к начальнику полиции со взяткой и предложил ежемесячные «откаты» за возможность заниматься своей незаконной предпринимательской деятельности и в дальнейшем.

В настоящее время правоохранители объявили задержанному сотруднику полиции о подозрении и обратились в суд с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей.



За преступление фигуранту грозит тюремный срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без нее.