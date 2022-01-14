Лавров отрицает, что Москва пошла по сценарию «проси больше, дадут меньше» в переговорах с Западом

Россия, инициировав переговоры с США и НАТО о «гарантиях безопасности», не преследовала идею сознательного повышения ставок, чтобы получить какие-то реальные уступки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.



«Мы не пытались играть в какие-то игры и не пытались следовать сценарию "проси больше, дадут меньше". Известная одноходовачка, которая используется и в обычной жизни, и в политике», — сказал Лавров, добавив, что «у нас все гораздо серьезнее».



Он подчеркнул, что Россия категорически не приемлет появления на своих границах НАТО, «тем более с учетом того курса, которое проводит украинское руководство». «Это красные линии по-настоящему, они это знают», — отметил Лавров.



При этом глава МИД РФ заявил, что Москве мало будет гарантий невступления Украины в Альянс.



«Даже если Украина остается вне НАТО, там могут быть двусторонние договоренности с американцами и англичанами. Это нам тоже неприемлемо. Теперь туда еще хлынул Евросоюз. Они активно пиарят направление своей военной миссии на Украину. Там, кстати, ни линии соприкосновения все больше и больше концентрируется войск. Необычно большое количество. Но Запад это не беспокоит», — утверждает Лавров.



Он полагает, что у властей Украины существует мотивация «зачистить» Донбасс. В этой связи Лавров напомнил призыв президента Владимира Зеленского к тем, кто любит Россию, уезжать из Украины.



«Зеленский и его соратники требуют от русских убираться из Украины. А что, если он использует свои вооруженные силы, чтобы русских оттуда выгнать?» — подчеркнул он.



Также российский министр заявил, что военная помощь Запада создает у Киева «искушение силовым путем решить вопрос Донбасса».



Кроме того, Лавров заявил, что НАТО якобы пытается искусственно заманивать к себе новых членов.