Глава МИД Германии посетит Украину и Россию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на следующей неделе намерена посетить Киев и Москву. В Россию она направится для переговоров по Украине. Такой информацией дипломат поделилась в кулуарах встречи с коллегами из ЕС в Бресте, передает Reuters.



В ходе своего выступления в Бресте, глава внешнеполитического ведомства Германии ослабила надежды на то, что проблемы после ряда встреч представителей Запада и России, которые были проведены на этой неделе, удастся решить в скором времени.



«Переговоры с Россией (на Совете Россия-НАТО) не проводились последние два года. Я не думаю, что кто-то садился на стол переговоров и надеялся, что решение будет выработано буквально за несколько часов», — отметила министр.



Она подчеркнула, что для дипломатии в условиях кризиса потребуется много терпения, упорства и крепких нервов.



По этой причине важна интенсивность использования различных каналов коммуникации, подытожила Бербок.

Глава МИД Германии посетит Киев 17 января. Визит был запланирован ранее по случаю 30-летия установления дипотношений между Украиной и Германией. На повестке дня предстоящей встречи — весь комплекс вопросов двустороннего, регионального и международного характера, в перечне наиболее актуальных — нынешняя эскалация на границе с РФ.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что восстановлению безопасности на европейском континенте, которая была нарушена с оккупацией Крыма Россией, должны служить разные диалоговые форматы.