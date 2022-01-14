«ДНР» рассказала о попытках перевоза крупных сумм денег через границу с Россией

В 2021 году на подконтрольную группировке «ДНР» территорию пытались провезти через границу с Россией контрабанду в виде крупных сумм денег, драгоценностей и оргтехники. Об этом сообщает сепаратистский ресурс «ДАН» со ссылкой на «министерстве доходов и сборов».



Так, однажды в ОРДО попытались ввезти 2 миллиона рублей и 24 000 долларов. Во втором случае сумма была поменьше — 338 000 рублей, 445 000 гривен и 17 000 долларов.



Еще один случай в «министерстве доходов и сборов ДНР» пояснили наличием схемы по выводу из безналичного оборота денег, которые предприятие якобы использовало для оплаты внешнеэкономических контрактов. Руководство предприятия поручило вывезти 30 000 долларов в «серую зону» с Россией, после чего «доверенное лицо» хотело заехать обратно, не декларируя деньги.



Также в «ДНР» рассказали о попытке ввоза ювелирных украшений на сумму свыше 600 тысяч рублей.



В результате осмотра автобуса сообщением Москва-Горловка была обнаружена техника Apple на сумму в 250 000 рублей.



Довольно часто под видом товаров для личного пользования провозится товар — одежда, обувь, косметика, который затем направляют на реализацию, отметили в «Миндоходов».



Также в «министерстве» рассказали о попытке местного жителя вывезти в Россию каннабис.