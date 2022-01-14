Центральное развдовательное управление США контролирует проведение тайной программы, предполагающей интенсивные тренировки для элитных украинских войск спецопераций и других представителей разведки, сообщает Yahoo News.



Несколько экс-сотрудников разведки и нацбезопасности рассказали изданию, что местом проведения учений выбран неизвестный объект в одном из южных штатов.



Цель подготовки украинских военных — ведение боевых действий против РФ, если Кремль все же решит пойти на вторжение в Украину. Подготовленные должным образом военные могут сыграть решающую роль на восточных рубежах страны.



Программа стартовала на базе отдела наземных служб ЦРУ еще при администрации президента Барака Обамы в 2015 году, после оккупации Крыма и части Донбасса.



При президенте Дональде Трампе программа была расширена. С приходом в Белый дом Джозефа Байдена его администрация ее еще более расширила.



Многонедельной программой ЦРУ на американской базе предусматривалось обучение военных специалистов по таким сферам, как разведка, тактика, наземная навигация, техника камуфляжа и огнестрельное оружие.



При этом чиновники США категорически отрицают, что направленность учебной программы ЦРУ — наступательные действия. Они подчеркивают, что программа подразумевала «очень конкретное обучение навыкам, которые бы усилили» способность украинских военных противостоять российскому агрессору.



По словам одного из сотрудников разведки, ныне занимающего высокий чин, целью проведенного тренинга и обучения являлась помощь в сборе разведданных.



Подготовка также включала обучение навыкам, которые возможно использовать для подготовки к восстанию.



По мнению американских и украинских чиновников, украинским силам не удастся противостоять вторжению РФ, если оно будет широкомасштабным. Однако представители обеих стран уверены, что агрессору не позволит непрерывно удерживаться на захваченной территории жесткое сопротивление украинских повстанцев.



«Если русские вторгнутся, то выпускники программ ЦРУ станут вашим ополчением, лидерами повстанцев. Тренировки этих ребят ведутся в течение 8 лет», — сказал высокопоставленный экс-сотрудник разведки, назвав украинцев «действительно хорошими бойцами».



По его словам, в случае начала российского вторжения «найдутся люди, которые ухудшат их жизнь». Военизированные формирования, которые подготовлены ЦРУ, смогут «организовать сопротивление», применяя на деле пройденную спецподготовку.



Американские должностные лица отметили эффективность многолетних учебных программ ЦРУ. Обучение принесло «прямой результат», помогая «достичь успехов на поле боя».

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что украинские военные давно пребывают в боевой готовности к отражению агрессии РФ и готовы защищать «нашу землю до последней капли крови».



Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что 90% украинцев встанут на защиту страны в случае наступления России.