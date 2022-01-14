Украинский военный Онищук седьмой год находится в плену «ЛНР»

Украинский военнослужащий Роман Онищук седьмой год находится в плену на неподконтрольной Луганщине без связи с родными и адвокатами. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Роман Онищук родом из Львовской области, до мобилизации работал на железной дороге. Будучи в составе сил АТО, он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде. Военнослужащего захватили в плен летом 2015 года во время выполнения одной из боевых задач. С момента задержания до января 2018 Роман Онищук считался пропавшим без вести.

Роман Онищук

Только во время обмена в декабре 2017 года от ранее освобожденных человек стало известно, что военнослужащий жив и находится в СИЗО Луганска. С тех пор никаких сообщений или звонков родственники не получали. Семья до сих пор не знает о точном месте пребывания мужчины и состоянии его здоровья.



Сокрытие факта содержания Романа Онищука в плену является нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, подчеркивает Денисова.



Омбудсвумен призывает международные организации установить местонахождение Романа Онищука и способствовать его немедленному освобождению.



«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для выяснения информации о военнопленном Романе Онищуке и предоставлении ему соответствующей помощи», – добавила Денисова.