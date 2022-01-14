ВСУ начали интенсивную подготовку тактической авиации

Авиабригады тактической авиации ВСУ начали интенсивную летную подготовку на базовых и оперативных аэродромах по всей территории Украины, сообщает «АрмияInform».



Как уточняется, плановые летные смены прошли днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях.



В командовании Воздушных Сил отметили, что в течение этой недели военные летчики в общей сложности налетали более 200 часов на разных типах самолетов: Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29 и Л-39.



«Проведение летных смен в зимний период предполагает выполнение задач как в простых, так и сложных метеорологических условиях. Особенно это касается подготовки аэродромной инфраструктуры, поддержания боеготовности аэродромов во время интенсивных осадков и обледенений», — пояснили в командовании Воздушных Сил.

Читайте также: Главнокомандующий ВСУ назвал количество батальонных групп РФ вдоль границы с Украиной