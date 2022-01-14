Украина ожидает консультаций по продлению транзита газа после 2024 года

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина ожидает консультаций по продлению транзита российского газа в Европу после 2024 года. Об этом он рассказал в ходе видеоконференции Atlantic Council.



Ермак отметил, что Украина ожидает консультаций с несколькими странами.



«Киев ожидает начала консультаций с РФ, США и Германией по вопросу транзита российского газа через Украину в Европу», — заявил глава Офиса президента.



Он также подчеркнул, что разговоры о потенциале газопровода «Северный поток — 2» до деэскалации ситуации вокруг границ Украины несвоевременны.



«До того, как мы четко не увидим деэскалацию вокруг границ Украины, необходимо прекратить любые разговоры о потенциале этого проекта. Думаю, сейчас не время обсуждать, какие санкции правильны, какие нет. Пока вокруг наших границ более 100 тыс. российских солдат, эти вопросы должны быть отложены», — сказал Ермак.

Действующий договор между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транспортировку газа был подписан 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия. Контракт предполагает, что в 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.



Глава НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Россия не хочет вести переговоры с Украиной о продлении соглашения о транзите газа в ЕС после 2024 года.