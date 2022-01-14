В Мариуполе женщин начали ставить на воинский учет

В Мариуполе с начала года десятки женщин уже начали становиться на воинский учет. Как проходит этот процесс, рассказали в Мариупольском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, пишет pr.ua.



В ведомстве напомнили, что на воинский учет должны стать женщины возрастом от 18 до 60 лет.



Из документов при себе необходимо иметь: паспорт, идентификационный код, диплом, копию трудовой книжки либо трудовую книжку, документ о семейном положении, две фотографии размерами 3,5 на 4,5 см.



«Также необходимо взять свидетельство о рождении детей. Если есть несовершеннолетние дети, то после постановки на учет ей будет предоставляться отсрочка от военных сборов», — пояснили в центре комплектования.



Что касается медкомиссии, то женщине придется пройти практически всех узких специалистов. На базе территориального центра комплектования есть военно-врачебная комиссия, в которую входят терапевт, хирург, окулист и другие. Также необходимо сдать общие анализы крови, мочи и пройти флюорографию. Кроме того, женщине необходимо будет принести справку от гинеколога, который в указанную комиссию не входит.



Если есть проблемы со здоровьем, то будущая военнообязанная должна взять с собой амбулаторную карточку с подтверждающими выписками, которые необходимо показать военно-врачебной комиссии, специалисты которой могут ее направить на дополнительное обследование. Если она окажется непригодной к воинской службе, то на воинский учет ее ставить не будут, отметили в центре комплектования.



После прохождения медкомиссии, при заключении о пригодности, женщине выпишут временное свидетельство военнообязанного. В этом документе пропишут военно-учетную профессию и пригодность к военной службе — пригодна или ограниченно пригодна.