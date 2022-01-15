На Луганщине подтвердили 89 новых случаев COVID-19, умерли еще четыре человека

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 89 новых случаев COVID-19. От осложнений умерли четверо больных, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Больше всего инфицированных выявили в Северодонецке — 17, Рубежном — 15, Лисичанске — 11, Троицком районе — 11.



«В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 67-летний мужчина из Лисичанска, 72-летний мужчина из Северодонецка; 84-летняя женщина из Новопсковского района и 63-летний мужчина из Станицы Луганской», — сообщили в ОГА.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 60 726 жителей области. Из них выздоровели — 57 342 человека, умерли — 2 234 человека, в том числе один ребенок.



В данное время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 135 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 22,5 (при пороговом уровне — 60).