Пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» вырос на 38% — ГПСУ

За текущую неделю количество пересечений КПВВ «Станица Луганская» на линии соприкосновения увеличилось и вышло на уровень конца декабря 2021 года. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



«За неделю интенсивность пересечения линии соприкосновения увеличилась на 38% и вышла на среднестатистический уровень последних недель в прошлом году. Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6088 человек, а на контролируемую территорию — 6634 человека», — говорится в сообщении.



«Станица Луганская» — это единственный КПВВ, через который ежедневно происходит пропуск через линию соприкосновения.



Напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики открывают движение только для отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию соприкосновения здесь проследовали 275 человек и 53 автомобиля на временно оккупированную часть Донбасса, а 284 человека и 48 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.



В Госпогранслужбе отметили, что все КПВВ с украинской стороны открыты для пропуска через линию соприкосновения с 08:00 до 16:00. При этом боевики продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров.



«Напоминаем, что постановлением Кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 года № 1407 отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ. Так, при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома"», — добавили в ГПСУ.