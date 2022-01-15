Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» вырос на 38% — ГПСУ

15 января 2022, 12:21

Пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» вырос на 38% — ГПСУ

За текущую неделю количество пересечений КПВВ «Станица Луганская» на линии соприкосновения увеличилось и вышло на уровень конца декабря 2021 года. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«За неделю интенсивность пересечения линии соприкосновения увеличилась на 38% и вышла на среднестатистический уровень последних недель в прошлом году. Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6088 человек, а на контролируемую территорию — 6634 человека», — говорится в сообщении.

«Станица Луганская» — это единственный КПВВ, через который ежедневно происходит пропуск через линию соприкосновения.

Напротив КПВВ «Новотроицкое» боевики открывают движение только для отдельных граждан дважды в неделю — в понедельник и пятницу. В эти дни линию соприкосновения здесь проследовали 275 человек и 53 автомобиля на временно оккупированную часть Донбасса, а 284 человека и 48 транспортных средств проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

В Госпогранслужбе отметили, что все КПВВ с украинской стороны открыты для пропуска через линию соприкосновения с 08:00 до 16:00. При этом боевики продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров.

«Напоминаем, что постановлением Кабинета министров Украины от 29 декабря 2021 года № 1407 отменено требование самоизоляции для лиц, выезжающих с временно оккупированной территории через КПВВ. Так, при пересечении КПВВ на линии разграничения гражданам не нужно проходить обязательную самоизоляцию и устанавливать мобильное приложение "Вдома"», — добавили в ГПСУ.

Читайте также:

МККК: Жители Донбасса должны иметь возможность видеться, пересекая КПВВ 

Еще по теме

Прочее
КПВВ Станица Луганская Ситуация на КПВВ
Организации
ГПСУ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:58
«ЛНР» сообщила о 32 новых случаях ковида и двух умерших за сутки
09:47
Непогода и сильный ветер: В ОРДО обесточены почти 14,5 тысяч абонентов
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 января
16:56
Украинский военный Онищук седьмой год находится в плену «ЛНР»
16:26
Пушилин нашел замену уволенному «министру угля»
16:20
«ДНР» рассказала о попытках перевоза крупных сумм денег через границу с Россией
11:42
«ДНР»: 233 заболевших и 27 умерших от ковида за сутки
11:09
Омбудсмен рассказала об издевательствах над двумя братьями в плену «ДНР»
08:22
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и более 50 заболевших
23:03
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 13 января
16:18
Охранял руководство «ДНР» и перемещал технику: суд вынес приговор командиру боевиков
13:44
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 14 января. Какие правила
10:42
«ДНР» заявила о 235 случаях коронавируса за сутки. Умерли двое
09:28
Беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили во время пролетов над Донетчиной
08:52
«ЛНР»: Еще 50 заболевших и трое умерших от коронавируса
все новости
12:21
Пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» вырос на 38% — ГПСУ
11:59
На Луганщине подтвердили 89 новых случаев COVID-19, умерли еще четыре человека
11:34
Подобрали полицейские: Пенсионер из Бердянска четыре дня пешком шел в Донецк
09:58
«ЛНР» сообщила о 32 новых случаях ковида и двух умерших за сутки
09:47
Непогода и сильный ветер: В ОРДО обесточены почти 14,5 тысяч абонентов
08:56
ООС: Утро субботы на Донбассе началось без обстрелов
08:27
В Украине за сутки выявили 10,5 тысяч заболевших COVID-19
22:58
В Мариуполе женщин начали ставить на воинский учет
22:36
У Зеленского рассказали, когда силы теробороны начнут получать оружие
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 января
21:45
Украина ожидает консультаций по продлению транзита газа после 2024 года
21:19
СБУ обнаружила российский след в масштабной кибератаке на Украину
20:54
Ермак: Россия до сих пор не ответила на предложение включить Германию и Францию в СЦКК
19:47
ЦИК установила, что выборы в 18 громадах на Донбассе пока провести невозможно
19:12
В Кремле заявили, что не получали предложений по саммиту с США и Украиной
все новости
ВИДЕО
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23
Переселенцы с Донбасса строят себе многоэтажку в Виннице
27 декабря, 18:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция