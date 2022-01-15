«ДНР» сообщила о 222 заболевших коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 222 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в «минздраве» группировки «ДНР».



При этом выписаны после выздоровления 105 человек, а умерли — 28.



Всего с начала пандемии «ДНР» подтверждает 120 497 заболевших COVID-19. Из них 108 906 человек выздоровели, летальных случаев — 9 404. Продолжают болеть 2 187 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 52 случая пневмоний. Из них госпитализированы 36 человека. Всего на лечении находится 637 пациентов с пневмониями, в том числе 474 на кислородной поддержке (+21 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.