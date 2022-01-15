Жена экс-защитника донецкого «Шахтера» погибла в ДТП

Жена бывшего защитника донецкого «Шахтера» Олега Данченко Виктория погибла в результате автомобильной аварии. ДТП произошло в Малиновском районе Одессы, на Киевской трассе.
Катастрофа случилась, пока Данченко подписывал контракт с луганской «Зарей».
При въезде в Одессу Виктория не справилась с управлением своего «Мерседеса» и врезалась в другую машину. Затем ее авто отбросило к эвакуатору, после того — к грузовой фуре и потом ее «Мерседес» влетел в отбойник.
Спасателям пришлось разрезать остатки машины с помощью специнструментов, чтобы достать тело погибшей.
Известно, что ранее Виктория Данченко в Instagram хвасталась быстрой ездой и нарушала правила дорожного движения.