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Жена экс-защитника донецкого «Шахтера» погибла в ДТП

15 января 2022, 14:37

Жена экс-защитника донецкого «Шахтера» погибла в ДТП

Виктория Данченко. Фото: Instagram Виктория Данченко. Фото: Instagram

Жена бывшего защитника донецкого «Шахтера» Олега Данченко Виктория погибла в результате автомобильной аварии. ДТП произошло в Малиновском районе Одессы, на Киевской трассе.

Катастрофа случилась, пока Данченко подписывал контракт с луганской «Зарей». 

При въезде в Одессу Виктория не справилась с управлением своего «Мерседеса» и врезалась в другую машину. Затем ее авто отбросило к эвакуатору, после того — к грузовой фуре и потом ее «Мерседес» влетел в отбойник.

Спасателям пришлось разрезать остатки машины с помощью специнструментов, чтобы достать тело погибшей.

Известно, что ранее Виктория Данченко в Instagram хвасталась быстрой ездой и нарушала правила дорожного движения.

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