«ЛНР»: Из-за проблем с электричеством ряду городов сокращена подача воды

На контролируемой группировкой «ЛНР» части Луганщины непогода создала проблемы не только с электричеством, но и с подачей воды.



Как сообщила пресс-служба «МЧС ЛНР», 15 января почти 2,4 тысяч абонентов в Антрацитовском и Свердловском районах, а также в поселке Голубовское (входит в состав Кировска) остались без электроэнергии.



Кроме того, на 40% сократилась подача воды в Стаханов из-за обесточивания насосной станции 3-го подъема.



Также сообщается, что выход из строя скважин водозабора вследствие перепадов напряжения в сети стал причиной прекращения подачи воды в Молодогвардейск, Суходольск и сокращения водоснабжения Свердловска.



«В связи с выходом из строя скважин Лобачевского водозабора, питающих Новосветловскую насосную станцию 2-го подъема (из-за перепадов напряжения в сети), с 01:00 15 января прекращена подача воды потребителям в Молодогвардейске, Суходольске (частично), в поселки Краснодонского района и сокращена подача воды в Свердловск на 15% до устранения аварийной ситуации», — пояснили в «МЧС ЛНР».



Как уточняется, аварийно-ремонтные работы будут проведены в ближайшее время.