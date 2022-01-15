На Донбассе с начала суток сохранялась «тишина»

В субботу, 15 января, в зоне операции Объединенных сил с начала суток не было обстрелов. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.



«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.



В штабе подчеркнули, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.