На Донбассе с начала суток сохранялась «тишина»

В субботу, 15 января, в зоне операции Объединенных сил с начала суток не было обстрелов. Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС.
«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В штабе подчеркнули, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РФ.
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