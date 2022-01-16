Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Более 6 тысяч заболевших ковидом выявили за сутки в Украине

16 января 2022, 10:00

Более 6 тысяч заболевших ковидом выявили за сутки в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 379 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 2 359 человек выздоровели, 88 пациентов умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди новых случаев инфицирования 503 ребенка и 92 медработников — 92.

Кроме этого, 39 769 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 13043 человека, вторую дозу — 18760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу — 7752 человека.

За все время пандемии ковидом заболели 3 754 458 человек, из которых выздоровели 3 553 642 человека; летальных исходов — 98 283.

С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека.

Еще по теме

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:37
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали во время пролета над Донетчиной
22:30
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15:48
«ЛНР»: Из-за проблем с электричеством ряду городов сокращена подача воды
13:58
РФ может использовать утечку химикатов в Горловке как повод для вторжения в Украину — разведка
13:12
«ДНР» сообщила о 222 заболевших коронавирусом за сутки
09:58
«ЛНР» сообщила о 32 новых случаях ковида и двух умерших за сутки
09:47
Непогода и сильный ветер: В ОРДО обесточены почти 14,5 тысяч абонентов
22:18
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 января
16:56
Украинский военный Онищук седьмой год находится в плену «ЛНР»
16:26
Пушилин нашел замену уволенному «министру угля»
16:20
«ДНР» рассказала о попытках перевоза крупных сумм денег через границу с Россией
11:42
«ДНР»: 233 заболевших и 27 умерших от ковида за сутки
11:09
Омбудсмен рассказала об издевательствах над двумя братьями в плену «ДНР»
08:22
«ЛНР»: четверо умерших от COVID-19 и более 50 заболевших
23:03
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 13 января
все новости
10:37
Беспилотник ОБСЕ глушили и обстреливали во время пролета над Донетчиной
10:00
Более 6 тысяч заболевших ковидом выявили за сутки в Украине
22:30
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
17:11
На Донбассе с начала суток сохранялась «тишина»
16:52
На Донетчине завершили реконструкцию 130-летней усадьбы Бантыша
16:12
В Донецкой области выявили 288 новых случаев COVID-19
15:48
«ЛНР»: Из-за проблем с электричеством ряду городов сокращена подача воды
15:23
Очень быстро и остро: США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину
14:37
Жена экс-защитника донецкого «Шахтера» погибла в ДТП
13:58
РФ может использовать утечку химикатов в Горловке как повод для вторжения в Украину — разведка
13:12
«ДНР» сообщила о 222 заболевших коронавирусом за сутки
12:21
Пассажиропоток на КПВВ «Станица Луганская» вырос на 38% — ГПСУ
11:59
На Луганщине подтвердили 89 новых случаев COVID-19, умерли еще четыре человека
11:34
Подобрали полицейские: Пенсионер из Бердянска четыре дня пешком шел в Донецк
09:58
«ЛНР» сообщила о 32 новых случаях ковида и двух умерших за сутки
все новости
ВИДЕО
НАТО отвергло ультиматум Путина. В РФ готовятся признать «ЛДНР». Донбасс сегодня ►
15 января, 22:30
Зеленский назвал окончание войны своей главной целью в 2022 году
01 января, 00:03
Нужна политическая воля: Экоактивисты промышленных городов отстаивают принятие трех законов
27 декабря, 21:23

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция