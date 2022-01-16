Более 6 тысяч заболевших ковидом выявили за сутки в Украине

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 379 новых случаев заболевания COVID-19. При этом 2 359 человек выздоровели, 88 пациентов умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых случаев инфицирования 503 ребенка и 92 медработников — 92.



Кроме этого, 39 769 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 13043 человека, вторую дозу — 18760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу — 7752 человека.



За все время пандемии ковидом заболели 3 754 458 человек, из которых выздоровели 3 553 642 человека; летальных исходов — 98 283.



С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека.