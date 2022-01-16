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На Луганщине за сутки 21 человек заболел COVID-19

16 января 2022, 12:31

На Луганщине за сутки 21 человек заболел COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки подтвержден 21 случай COVID-19. Об этом сообщили в Луганской ОГА.

География выявленных заболеваний: Лисичанск — 11, Беловодщина и Сватовщина — по 1, Марковщина и Попаснянщина — по 4.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 60 747 случаях. Из них 57 342 человека выздоровели, 2234 — умерли .

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 138 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 24,8 (при пороговом уровне — 60).

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