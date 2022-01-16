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Главные новости Донбасса за неделю

16 января 2022, 23:57

Главные новости Донбасса за неделю

Коротко и содержательно о том, что произошло на Донбассе за эту неделю.

Ситуация с распространением COVID-19

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 170 682 случая инфицирования коронавирусом. Из них 163 235 пациентов выздоровели, 5219 человек умерли.

В Луганской области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 60 747 случаях. Из них 57 342 человека выздоровели, 2234 — умерли.

Группировка «ДНР» подтверждает 120 497 заболевших COVID-19. Из них 108 906 человек выздоровели, летальных случаев — 9 404.

Группировка «ЛНР» признает 21 920 случаев COVID-19. Из них с выздоровлением были выписаны из медучреждений 18 395 человек, а 3 114 пациентов умерли от осложнений коронавируса.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой проведения трехсторонней встречи между президентами Украины, России и США. Кремль заявляет, что Россия пока не получала предложений по проведению трехстороннего саммита РФ-США-Украина.

Россия не дала ответ на инициативу о включении представителей Германии и Франции в состав Совместного центра по контролю и координации прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

США располагает разведданными, которые говорят о том, что Россия подготовила проведение операции под чужим флагом на востоке Украины, чтобы оправдать вторжение в страну. Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не отверг однозначно идею о возможном размещении Москвой наступательных вооружений на территории Украины.

В Соединенных Штатах разработали 18 сценариев на случай нового вторжения России в Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Она отметила, что санкции США и европейских союзников против России могут отличаться.

Права человека

Братья Сергей и Дмитрий Хараберюши, которых незаконно удерживают в Макеевской исправительной колонии № 32, подвергаются жестоким пыткам за свою проукраинскую позицию. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она также сообщила, что состояние здоровья другого пленного — 70-летнего Виталия Атаманчука, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии № 32, крайне критическое и стремительно ухудшается из-за перелома бедра.

Боевые действия

Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов со стороны боевиков в течение недели, еще двое пострадали.

Экономика

Новым управляющим Алчевского металлургического комбината (АМК), расположенного на оккупированной территории, стал россиянин Дмитрий Покровский. До перехода на АМК Покровский являлся генеральным директором ООО «ОМЗ-Спецсталь». Базирующееся в Санкт-Петербурге предприятие специализируется на производстве металлургических заготовок для различных отраслей промышленности. «ОМЗ-Спецсталь» входит в группу «ОМЗ», которую контролирует «Газпромбанк».

Общество

Масштабная хакерская атака на украинские государственные сайты произошла в ночь с 13 на 14 января. Хакеры оставили на сайте МИД Украины сообщение, в котором утверждали, что завладели персональными данными украинцев. Служба безопасности Украины установила признаки причастности связанных с Россией хакерских групп к кибератаке.

Подконтрольный «ДНР» канал «Оплот» показал отрывок допроса одной из заложниц боевиков Натальи Шило, которую удерживают в плену с лета 2021 года. Женщина заявила, что не считает себя «шпионкой», в чем ее обвиняет «ДНР». «Шпионажем» в группировке сочли публикации женщины в социальных сетях — о том, как живут местные жители, сколько зарабатывают, какая военная техника передвигается по улицам города.

С сайта Кировского райсуда Ростова-на-Дону (РФ) исчез вердикт суда по делу о коррупции, в котором косвенно подтверждается присутствие российских военнослужащих на Донбассе. Вместе с этим решением пропали еще 20 приговоров. В суде заявили, что причиной стал «технический сбой», хотя резонансный приговор отсутствует на сайте судебной инстанции с середины декабря 2021 года. Тогда в комментарии «Новостям Донбасса» это объяснили проведением «технических работ».

Шевченковский районный суд Киева продлил на месяц арест бывшего коменданта донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского. Он был задержан в Киеве в ноябре 2021 года сотрудниками СБУ.

Бывший «замминистра информации ДНР» Владимир Пряхин, задержанный в феврале прошлого года в Киеве, сбежал на неподконтрольную территорию. Этот факт стал известен 12 января в ходе заседания Шевченковского районного суда Киева, сообщает общественная организация «Медийная инициатива по правам человека».

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: В Госдуму внесли постановление о признании группировок «Л-ДНР». Эксперты говорят: Путину невыгодно делать этот шаг // Уговорить Кремль не делать глупостей не удалось? Подводим итоги переговоров Россия-США-НАТО-ОБСЕ // Почему в городах Донбасса людям не так-то просто получить качественный уголь для отопления домов.

«Донбасс Реалии»: Ситуация на границе России и Украины. Переброска российской военной техники продолжается. Боевые вертолеты, танки, артиллерия: на каких полигонах сейчас размещается российская армия? // Российские подразделения, которые захватывали Крым и Донбасс, а затем оказались в Казахстане // Кремль потренировался на Казахстане и готов применить свою тактику на Донбассе? // Россия-США, Россия-НАТО — последствия переговоров // Что готовят Лукашенко и Путин для Украины? Москва развяжет большую войну в 2022 году?

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