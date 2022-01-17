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Сутки на Донбассе: Обстрел и ранение украинского военного

17 января 2022, 08:27

Сутки на Донбассе: Обстрел и ранение украинского военного

За минувшие сутки, 16 января, незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Боевики открыли огонь в сторону Катериновки, применяя автоматические и станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Один украинский военнослужащий в результате вражеских действий был ранен. Сейчас он находится в медучреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.

Рубежи украинских подразделений благодаря усилиям военнослужащих остаются неизменными, подчеркивается в сообщении.

Группировка «ЛНР» заявила об одном нарушении режима «тишины». Подчеркивается, что под обстрелы попали позиции в районе Молодежного.

Группировка «ДНР» про обстрелы не сообщает.

С начала суток, по состоянию на 7:00 17 января, нарушений режима прекращения огня штабом ООС не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа  22 декабря 2021 года, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.

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