Сутки на Донбассе: Обстрел и ранение украинского военного

За минувшие сутки, 16 января, незаконные вооруженные формирования на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики открыли огонь в сторону Катериновки, применяя автоматические и станковые противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.



Один украинский военнослужащий в результате вражеских действий был ранен. Сейчас он находится в медучреждении, состояние его здоровья удовлетворительное.



Рубежи украинских подразделений благодаря усилиям военнослужащих остаются неизменными, подчеркивается в сообщении.



Группировка «ЛНР» заявила об одном нарушении режима «тишины». Подчеркивается, что под обстрелы попали позиции в районе Молодежного.



Группировка «ДНР» про обстрелы не сообщает.



С начала суток, по состоянию на 7:00 17 января, нарушений режима прекращения огня штабом ООС не зафиксировано.

Трехсторонняя контактная группа 22 декабря 2021 года, договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе. Однако обстрелы не прекратились, хоть их количество и уменьшилось.