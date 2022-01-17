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Денисова: В плену «ДНР» находится девушка, которой нужна медпомощь

17 января 2022, 10:32

Денисова: В плену «ДНР» находится девушка, которой нужна медпомощь

Гражданка Украины Ольга Мозолевская длительное время незаконно удерживается боевиками в донецком СИЗО-5 и после перенесенных пыток имеет серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Ольга проживала на подконтрольной украинской власти территории поблизости Авдеевки, но работать ей приходилось ездить в оккупированный Донецк.

15 октября 2017 года, находясь на работе, она прекратила отвечать на звонки мужа.

Ольга Мозолевская. Архивное фото

Два года об Ольге не было ничего известно, только в декабре 2017-го о ней рассказали освобожденные украинские пленные.

Все это время женщина находилась на заводе «Изоляция» в Донецке, который с приходом оккупантов стал тюрьмой. Там в ее отношении применялись пытки физического и психологического характера: побои, пытки электрическим током. Так из нее пытались добиться признания в «попытке выкрасть военнослужащего «ДНР».

В ходе одного из допросов Ольгу ударили головой об стену, после чего у нее появились постоянные мигрени. Кроме того, у нее хронически больное горло, но точный диагноз не установлен.

Сейчас Мозолевская находится в СИЗО-5 Донецка, где абсолютно никакой медпомощи ей не оказывается. К тому же женщина лишена какой-либо связи с родными. Муж, воспитывающий 9-летнего ребенка, не может ее посетить из-за существующей угрозы собственной жизни.

Подобные действия в отношении Ольги Мозолевской являются нарушением не только украинского законодательства, но и норм международного права, отмечает омбудсвумен.

Она обратилась с призывом к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно осуществить визит к Мозолевской, содействовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медпомощью.

«Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи», — подытожила Денисова.

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