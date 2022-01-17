В Кремле намекают на возможность размещения ядерного оружия возле Украины, сообщает издание The New York Times.



По мнению авторов материала, есть явное совпадение в озвученных президентом Владимиром Путиным «красных линиях», при пересечении которых якобы возникает угроза нацбезопасности РФ, и данных разведки США о вероятном развертывании России нового ядерного оружия, в том числе и гиперзвуковых ракет.



Как отмечают журналисты американского издания, сам президент РФ и не скрывает того, что он предпримет попытку размещения гиперзвуковых ракет подводного базирования поблизости от Вашингтона.



Переживания российского лидера якобы связаны с тем, что Штаты могут «ударить» по РФ с украинской территории.



«Он явно дал понять, что РФ может сделать то же самое», — отмечается в материале.



При этом авторы приводят слова высокопоставленного российского дипломата, который в Женеве рассказал о готовности Москвы к размещению «неопределенных» систем вооружения в «подозрительных» местах.



«Российскими официальными лицами в последние несколько дней был вновь дан намек на развертывание новых ракет. Со стороны официальных лиц США снова прозвучал ответ, что они не видят никаких шагов в данном направлении. Однако в случае любых попыток размещения оружия поблизости американских населенных пунктов будут созданы условия, аналогичные кризису 1962 года, когда мир максимально приблизился к обмену ядерными ударами», — подчеркивается в материале.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью признал, что Москва «не собирается утверждать», что не станет размещать наступательное вооружение на территории Украины.