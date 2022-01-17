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Россия может разместить ядерное оружие возле Украины — NYT

17 января 2022, 10:39

Россия может разместить ядерное оружие возле Украины — NYT

В Кремле намекают на возможность размещения ядерного оружия возле Украины, сообщает издание The New York Times.

По мнению авторов материала, есть явное совпадение в озвученных президентом Владимиром Путиным «красных линиях», при пересечении которых якобы возникает угроза нацбезопасности РФ, и данных разведки США о вероятном развертывании России нового ядерного оружия, в том числе и гиперзвуковых ракет.

Как отмечают журналисты американского издания, сам президент РФ и не скрывает того, что он предпримет попытку размещения гиперзвуковых ракет подводного базирования поблизости от Вашингтона.

Переживания российского лидера якобы связаны с тем, что Штаты могут «ударить» по РФ с украинской территории.

«Он явно дал понять, что РФ может сделать то же самое», — отмечается в материале.

При этом авторы приводят слова высокопоставленного российского дипломата, который в Женеве рассказал о готовности Москвы к размещению «неопределенных» систем вооружения в «подозрительных» местах.

«Российскими официальными лицами в последние несколько дней был вновь дан намек на развертывание новых ракет. Со стороны официальных лиц США снова прозвучал ответ, что они не видят никаких шагов в данном направлении. Однако в случае любых попыток размещения оружия поблизости американских населенных пунктов будут созданы условия, аналогичные кризису 1962 года, когда мир максимально приблизился к обмену ядерными ударами», — подчеркивается в материале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью признал, что Москва «не собирается утверждать», что не станет размещать наступательное вооружение на территории Украины.

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