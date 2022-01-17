На Луганщине за сутки выявили меньше десятка случаев COVID-19

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 4 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



При этом за сутки выздоровели 20 человек, умер от осложнений заболевания 1 человек — 51-летний мужчина из Новопсковского района.



За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 60 751 жителя области. Из них выздоровели — 57 362 человека, умерли — 2 235 пациентов.



В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 138 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 25,1 (при пороговом уровне — 60).