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В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о саммите с Путиным и Байденом

17 января 2022, 12:37

В Кремле отреагировали на предложение Зеленского о саммите с Путиным и Байденом

В Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на трехсторонней встрече между президентами Украины Владимиром Зеленским, США Джо Байденом и России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передают «Известия».

«Понимаете, вопрос по Донбассу или не по Донбассу. Если я правильно помню, не было никакого уточнения, о чем предлагается поговорить в составе троих», — сказал представитель Кремля журналистам.

Даже если ставится тема Донбасса, отметил Песков, то предстоит выяснить, что конкретно украинская сторона планирует обсуждать с российской.

«Россия не является, еще раз повторяем, стороной конфликта. Означает ли это, что большую надежду они [Украина] возлагают на Соединенные Штаты и меньшую надежду возлагают на Нормандский формат? Означает ли это, что они не считают больше необходимым все-таки хоть как-то ориентироваться на выполнение тех обязательств, которые были зафиксированы в Нормандском формате? К сожалению, пока ответов на все это нет», — сказал Песков.

Представитель Кремля также усомнился, что к обсуждению отношений Москвы и Киева нужно привлекать Вашингтон.

«Зачем [привлекать] Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки», — подчеркнул он.

14 января глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский предложил американскому коллеге Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с участием президента РФ Владимира Путина.

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