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Мобильные отделения Ощадбанка возобновили работу на Донбассе

17 января 2022, 13:24

Мобильные отделения Ощадбанка возобновили работу на Донбассе

Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях на этой неделе возобновляют работу. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

График работы с 17 по 21 января:

Луганская область

  • 18 января (09:00 — 15:00) — с. Трехизбенка Счастьенского района;
  • 19января (09:00 — 15:00) — пгт. Тошковка-1 Северодонецкого района;
  • 20января (09:00 — 15:00) — пгт. Нижнее Северодонецкого района;
  • 21января (09:00 — 15:00) — пгт. Краснореченское Сватовского района.

Кроме того, с понедельника по пятницу на КПВВ «Счастье» с 07:30 до 15:30 (перерыв 11:30 — 12:30) на постоянной основе работает отделение АО «Ощадбанк».

Донецкая область

  • 17января (09:30 — 15:00) — с. Закотное, ул. Центральная, 21а;
  • 18 января (09:30 — 15:00) —г. Авдеевка, ул. Коммунальная, 1;
  • 19января (09:30 — 15:00) — пгт. Ямполь, ул. Леваневского, 13;
  • 20января (09:30 — 15:00) — г. Мирноград, ул. Горская, 25;
  • 21января (09:30 — 15:00) — г. Авдеевка, ул. Соборная, 28.

На КПВВ «Новотроицкое» с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 работает отделение АО «Ощадбанк».

Мобильные подразделения на прошлой неделе находились на капитальном ремонте, а до этого не работали из-за новогодних и рождественских праздников.

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