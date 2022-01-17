Мобильные отделения Ощадбанка возобновили работу на Донбассе

Передвижные мобильные подразделения Ощадбанка вблизи линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях на этой неделе возобновляют работу. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
График работы с 17 по 21 января:
Луганская область
Кроме того, с понедельника по пятницу на КПВВ «Счастье» с 07:30 до 15:30 (перерыв 11:30 — 12:30) на постоянной основе работает отделение АО «Ощадбанк».
Донецкая область
На КПВВ «Новотроицкое» с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00 работает отделение АО «Ощадбанк».
Мобильные подразделения на прошлой неделе находились на капитальном ремонте, а до этого не работали из-за новогодних и рождественских праздников.