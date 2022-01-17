Замминистра обороны назначен бывший подчиненный Резникова по Минреинтеграции

Кабинет министров назначил нового заместителя министра обороны. Им стал Ростислав Замлинский. Распоряжение № 46 от 14 января об этом обнародовано на Правительственном портале.



До недавнего времени Замлинский занимал пост первого заместителя министра по реинтеграции временно оккупированных территорий. Он ушел из Минреинтеграции после того, как ведомство покинул Алексей Резников, возглавивший министерство обороны в начале ноября.



Согласно информации на сайте Минобороны, о новом замглавы оборонного ведомства известно следующее.



Ростислав Замлинский — уроженец Львова. Здесь он закончил в 1998 году Львовскую коммерческую академию по специальности «Международные экономические отношения».



После получения диплома год руководил отделом маркетинга в киевской компании «Лыбидь-Плюс».



В трудовой биографии Замлинского — работа в «Государственном экспортно-импортном банке Украины». Во львовском отделении финучреждения он был экономистом отдела международных расчетов валютного контроля и валютно-финансовых операций.



Через несколько лет Замлинский стал предпринимателем.



В течение 2005-2007 годов он работал заместителем начальника контрольно-ревизионного отдела во Львове.



В 2014-2015 годах Замлинский возглавлял Государственную финансовую инспекцию в Ровенской области Государственной финансовой инспекции Украины.



Затем он в течение 4 лет был первым заместителем главы Львовской облгосадминистрации. В 2019-м занимал должность временно исполняющего обязанности главы ОГА.



С 2020-го до нынешнего назначения Замлинский был первым замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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