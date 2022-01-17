Более 30 домов передадут на баланс Константиновки

Восточный апелляционный хозяйственный суд поддержал требование Константиновской окружной прокуратуры по поводу признания незаконным решения Константиновского городского совета об отказе в принятии в коммунальную собственность многоквартирных домов стоимостью более 17 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Более трех лет тому назад, 20 сентября 2018 года депутаты горсовета приняли решение, согласно которому Константиновскому государственному химическому заводу отказали в передаче в собственность громады 31 жилого дома. Эти многоквартирные дома числились на балансе предприятия, находившемуся тогда в стадии банкротства.



Прокуроры увидели в таких действиях нарушение законов Украины «Про місцеве самоврядування в Україні» и «Про відновлення платоспроможності боржника або визнавання його банкрутом», а потому последовал иск в Хозяйственный суд Донецкой области в интересах государства в лице Фонда госимущества. Они потребовали признать незаконным решение константиновских депутатов.



В сентябре 2021 года в суде согласились с правовой позицией прокуратуры и обязали горсовет обеспечить принятие жилфонда бывшего госпредприятия в коммунальную собственность.



Однако в мэрии решили подать апелляционную жалобу, в удовлетворении которой было отказано. Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, отметили в прокуратуре.