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ГБР опубликовала «схему» закупок угля у «Л-ДНР», в которой обвиняют Порошенко

17 января 2022, 18:18

ГБР опубликовала «схему» закупок угля у «Л-ДНР», в которой обвиняют Порошенко

Государственное бро расследований обнародовало предполагаемую схему незаконных поставок угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в причастности к которым подозреваются народные депутаты Петр Порошенко и Виктор Медведчук.

По данным ГБР, Медведчук с октября 2014 года был привлечен высшим руководством РФ к подрывной деятельности против Украины. «Осознавая, что самостоятельно он не сможет добиться своей цели, Виктор Медведчук договорился с Петром Порошенко, который, как президент Украины, имел необходимые возможности административного воздействия на вертикали исполнительной и законодательной власти», — считает следствие.

В августе — октябре 2014 года правительством Украины и соответствующими госпредприятиями принимались меры, направленные на диверсификацию источников поставок угля, что могло бы обеспечить энергетическую безопасность и независимость Украины. Однако в дальнейшем все старания силами заговорщиков были сведены на нет, подчеркивает ГБР.

Во исполнение решения совещания от 19 августа 2014 года, под председательством министра энергетики, ГП «Укринтерэнерго» заключило контракт со Steel Mont Trading Ltd, согласно условиям которого последнее обязывалось поставить в украинские порты Черного моря уголь разных марок в необходимом количестве. Уже 30 октября 2014 года компания Steel Mont Trading Ltd осуществила первую поставку.

25 ноября 2014 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан подписал приказ № 841, которым прекратил производственную и финансово-хозяйственную деятельность всех госпредприятий, учреждений, организаций и объединений, принадлежащих к сфере управления Минэнергоугля и хозяйственных обществ и находящимся под фактическим контролем группировок «ЛНР» и «ДНР», которые в Украине признаны террористическими организациями.

Как считает следствие, Виктор Медведчук и представители высшего политического руководства РФ разработали план содействия деятельности террористических организаций через создание в условиях отопительного сезона искусственного дефицита угля для нужд энергогенерирующих предприятий Украины. По версии ГБР, Медведчук взял на себя функцию коммуникатора с Россией и представителями «Л-ДНР». Порошенко оставил за собой управленческие и кадровые вопросы, и в случае необходимости — административное влияние, отметили в Бюро.

Медведчук привлек к схеме бизнесмена Сергея Кузяру, который, по данным следствия, имел связи с представителями «Л-ДНР» и был хорошо осведомлен о хозяйственной деятельности предприятий угледобывающей отрасли на временно не подконтрольных Украине территориях. Ориентировочно в начале ноября 2014 Медведчук предложил последнему присоединиться к разработке плана поставки угля и взять на себе одну из главных миссий.

План предполагал, что Россия поначалу искусственно создает дефицит угля для энергогенерирующих предприятий Украины. Для этого РФ ограничила поставки угля в Украину со своей территории по еще действующим договорам купли-продажи.

При этом искусственное ограничение снабжения угля из России могло быть прекращено только при условии начала снабжения угля с временно оккупированных территорий, и количество поставленного после этого из РФ угля пропорционально зависело от количества угля, поставленного террористическими организациями.

Руководители «Л-ДНР» во исполнение своей части преступного плана определили по одному конкретному угледобывающему предприятию отдельно от «ЛНР» и «ДНР», которые выступили как поставщики угля для энергогенерирующих предприятий Украины. После получения авансовых платежей по указанию высокопоставленных российских чиновников они приступили к его отгрузке и поставке.

Все это время Медведчук согласовывал свои действия с высшим политическим руководством России и докладывал в Москву кураторам о ходе событий и ходе реализации плана, подчеркнули в ГБР.

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