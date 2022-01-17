СБУ нашла в доме у жителя Луганщине взрывчатку и гранаты боевиков

СБУ обнаружила в Луганской области местонахождение еще одного тайника боевиков со средствами поражения. Правоохранители изъяли взрывчатку и боевые гранаты. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.



Схрон был обустроен в одном из населенных пунктов Сватовского района на территории частного домовладения. В доме проживает местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений. Следователи проверяют его на причастность к незаконным вооруженным формированиям.



Во время осмотра схрона правоохранители обнаружили: 1 кг тротила, реактивную противотанковую гранату, 2 гранаты РГД-5 и запалы УДО, более 70 единиц патронов для огнестрельного оружия.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.