По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 января

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области за сутки выявили 52 новых случаев коронавируса, умерли 6 человек. С начала пандемии на подконтрольной правительству части Донетчины ковидом заболели 170 734 человека. Из них 163 306 человек выздоровели, 5 225 — умерли.



В Луганской области подтверждено 4 новых случаев COVID-19, от осложнений заболевания умер 1 человек. Всего диагноз COVID-19 установлен у 60 751 жителя области. Из них выздоровели — 57 362 человека, умерли — 2 235 пациентов.



Политика



Государственное бюро расследований обнародовало предполагаемую схему незаконных поставок угля из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в причастности к которым подозреваются народные депутаты Петр Порошенко и Виктор Медведчук. На заседании 17 января Печерский районный суд Киева не избрал меру пресечения Порошенко, заседание перенесено. Прокуратура просила взять Порошенко под стражу на два месяца с альтернативой залога в сумме 1 миллиарда гривен. Экс-министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин находится в международном розыске в рамках уголовного производства, в котором фигурирует Порошенко.



Берлин ждет от Москвы шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он подчеркнул, что необходимо всеми силами предотвратить возможный конфликт между Россией и Украиной, а нарушение целостности Украины будет иметь серьезные последствия.



В Кремле пока нет понимания, какие вопросы могут стать предметом обсуждения на трехсторонней встрече между президентами Украины Владимиром Зеленским, США Джо Байденом и России Владимиром Путиным.



Алексей Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и с должности спикера делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.



Права человека



Гражданка Украины Ольга Мозолевская длительное время незаконно удерживается боевиками в донецком СИЗО-5 и после перенесенных пыток имеет серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



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