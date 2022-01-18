«ЛНР»: Более 1000 абонентов и пункт пропуска остались без электричества

Более тысячи абонентов и международный пункт пропуска «Червонопартизанск» на территории, контролируемой группировкой «ЛНР», остались без электроэнергии, сообщает «МЧС ЛНР».



Причиной в «ведомстве» называют аварийные отключения.



В результате 891 житель поселка Любимовка (до декоммунизации Дзержинский), который входит в состав города Ровеньки, вынужден обходиться без электроэнергии. В таком же положении пока находятся и 108 человек, проживающих в Вознесеновке (до декоммунизации Червонопартизанск), а также 97 жителей села Христовое под Славяносербском.



