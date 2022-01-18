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Директор ЦРУ тайно посетил Украину и поговорил с Зеленским — CNN

18 января 2022, 09:22

Директор ЦРУ тайно посетил Украину и поговорил с Зеленским — CNN

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс посетил Украину на прошлой неделе и встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегами из украинских спецслужб. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

По словам собеседников, поездка Бернса в Украину состоялась на прошлой неделе, она была запланирована заранее.

Неназванный американский чиновник сказал, что Бернс встретился не только с Зеленским, но и с украинскими разведчиками. С коллегами из разведки он проконсультировался «в связи с опасениями дальнейшего вторжения России в Украину».

Также чиновник сообщил, что Бернс обсудил с Зеленским нынешнюю ситуацию и «усилия, направленные на деэскалацию напряженности».

Глава ЦРУ выступил посредником между США, Украиной и РФ. Так, в ходе своего визита в Москву в ноябре 2021 года он общался по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы «выразить серьезную озабоченность США действиями России».

По данным Yahoo News ЦРУ тайно реализует программу подготовки, участниками которой стали элитные украинские войска спецопераций и другие представители разведки. Обучение проводится на неизвестном объекте в одном из южных американских штатов.

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