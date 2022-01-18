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На Донбассе вдвое увеличилось число нарушений «тишины»

18 января 2022, 09:39

На Донбассе вдвое увеличилось число нарушений «тишины»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ отмечает резкое увеличение нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщается в отчете миссии.

В течение 14 — 16 января наблюдатели зафиксировали 129 нарушений в Донецкой области, в том числе 20 взрывов. За предыдущий отчетный период в области было зафиксировано 49 нарушений режима «тишины».

В Луганской области в течение двух дней произошло 214 нарушений режима прекращения огня, в том числе 118 взрывов. В то время как за предыдущий отчетный период здесь произошло 105 нарушений режима.

За минувшие сутки, 17 января, незаконными вооруженными формированиями были обстреляны Пески в Донецкой области.

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