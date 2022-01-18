NYT узнала, что Украину покидают семьи российских дипломатов. В МИД РФ прокомментировали

Посольство России в Киеве работает в штатном режиме, заявили во вторник в МИД России. Об этом передает «Интерфакс».



Так на Смоленской площади ответили на просьбу прокомментировать публикацию газеты New York Times о том, что РФ эвакуирует своих дипломатов из Украины.



Издание со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины утверждает, что 5 января страну покинули 18 человек — в основном жены и дети дипломатов. Еще примерно 30 человек, по данным NYT, уехали из Киева и Львова в последующие дни.