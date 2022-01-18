«ДНР» заявила о 289 новых случаях COVID-19. Умерли 18

За минувшие сутки, 17 января, в отдельных районах Донецкой области выявили 289 случаев коронавируса, заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



За указанный период выписаны после выздоровления 80 человек, а умерли 18.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 120 786 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Из них 108 986 человек выздоровели, летальных случаев — 9422.



Продолжают болеть 2 387 пациентов.



Кроме того, за сутки выявлено 59 случаев пневмоний. Из них госпитализированы 42 человека. Всего на лечении находится 631 пациент с пневмониями, из них 399 на кислородной поддержке (+11 за сутки).



У правительства Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.