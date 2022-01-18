Денисова потребовала срочно освободить пленного Виктора Уткина из-за проблем со здоровьем

Виктор Уткин

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова потребовала срочно освободить из плена гражданина Украины Виктора Уткина, который удерживается в Макеевской исправительной колонии № 32 на оккупированной территории. Мужчина испытывает серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в немедленном лечении.



Уткина задержали на КПВВ «Еленовка», когда он направлялся в оккупированный Донецк к родной сестре в мае 2018 года. По информации омбудсвумен, в тюрьме «МГБ ДНР» он подвергся бесчеловечным пыткам.



Уткина обвинили в том, что он сфотографировал здание подразделения «МВД ДНР», а еще помог выехать на подконтрольную властям территорию по программе «Вернись домой» бывшей «военнослужащей ДНР» Любови Пинкевич. В марте 2020 года «суд ДНР» приговорил его к 13 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже».



У мужчины — хроническая болезнь Боткина, проблемы с позвоночником. «Виктор постоянно нуждается в лекарстве для улучшения мозгового кровообращения, снижения давления, противогрибковых медикаментов, а также лечения стоматолога. Кроме того, имплантированы искусственные хрусталики в глазах, что требует постоянного профилактического осмотра и лечения», — рассказала Денисова.



Из-за пандемии Виктору сократили количество свиданий с сестрой, в связи с чем мужчина перестал получать медикаменты в достаточном количестве, состояние его здоровья ухудшается. В условиях исправительного учреждения ему не предоставляется медицинская помощь, обратила внимание омбудсвумен.



Денисова обратилась к руководству МККК в Украине с просьбой срочно посетить Виктора Уткина, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Она также попросила координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи и затрагивания вопроса о его освобождении.