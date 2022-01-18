Канада и Великобритания продолжат работу тренировочных миссий в Украине

Работа в Украине военных тренировочных миссий Великобритании и Канады будет продолжена. Такое заявление сделала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телеканала ICTV.



Она заявила, что Украиной ведутся переговоры с союзниками, которые касаются усиления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Данный вопрос стал серьезно обсуждаться после проведения заседания Комиссии Украина-НАТО, подчеркнула Стефанишина.



«Сейчас мы говорим о сотрудничестве с Канадой, Великобританией и США. Со стороны Канады и Великобритании получено подтверждение, что они не намерены реагировать на заявления ультимативного характера президента РФ Владимира Путина по поводу вывода тренировочных военных подразделений с территории Украины. Их работа, наоборот, будет продолжена и усилена», — заявила вице-премьер-министр.



Стефанишина уточнила, что ведутся переговоры с рядом других стран НАТО, однако пока она «не может публично об этом говорить».

Накануне Великобритания отправила первую партию противотанкового вооружения в Украину. Министр обороны страны Бен Уоллес подчеркнул, что поставляемое оружие не является стратегическим и не представляет угрозы для России.