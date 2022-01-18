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МИД не получал от России сообщений об эвакуации сотрудников посольства

18 января 2022, 11:54

МИД не получал от России сообщений об эвакуации сотрудников посольства

Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины и не планирует эвакуацию украинских дипломатов из России. Об этом «Укринформу» сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников», — отметил он.

Николенко добавил, что МИД Украины не планирует эвакуацию украинских дипломатов из РФ.

«На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске», — проинформировал пресс-секретарь МИД.

По его словам, несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России.

Ранее в МИД России заявили, что посольство РФ в Киеве работает в штатном режиме. Так в МИД РФ ответили на просьбу прокомментировать публикацию газеты New York Times о том, что РФ эвакуирует своих дипломатов из Украины.

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