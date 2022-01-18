Грызлов заявил, что остается полпредом России в ТКГ по Донбассу

Недавно назначенный посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что по-прежнему является полномочным представителем России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом Грызлов сказал в интервью ТАСС.



Он отметил, что должность полпреда в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе он занимает с 2015 года согласно указу президента РФ.



Грызлов напомнил, что местом работы Трехсторонней контактной группы до апреля 2020-го — до того, как был осуществлен переход на режим видеоконференций из-за пандемии — был Минск.



Также Грызлов отметил, что будет совмещать должность посла и председателя высшего совета партии «Единая Россия».

Президент РФ Владимир Путин своим указом 14 января назначил Бориса Грызлова на пост российского посла в Беларуси.