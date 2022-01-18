На Луганщине за сутки зафиксировано 207 новых случаев COVID-19. Умерли 8 человек

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтверждено 207 новых случаев COVID-19, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



При этом за сутки выздоровели 111 человек, умерли от осложнений заболевания 8 человек — 86-летний мужчина из Старобельского района, 66-летняя женщина из Новоайдарского района, 56-летний мужчина из Марковского района, 78-летний мужчина из Кременского района и 4 женщины из Лисичанска 70, 75, 76 и 83 лет.





За все время пандемии диагноз COVID-19 установлен у 60 958 жителей области. Из них выздоровели — 57 473 человека, умерли — 2 243 пациента.





В настоящее время уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 164 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 26,8 (при пороговом уровне — 60).