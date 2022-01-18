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Британские самолеты не использовали авиапространство ФРГ по пути в Украину. Хотя это самый короткий путь

18 января 2022, 15:22

Британские самолеты не использовали авиапространство ФРГ по пути в Украину. Хотя это самый короткий путь

Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству британским самолетам, которые доставляли противотанковое вооружение в Украину. Об этом в Министерстве обороны Великобритании заявили в комментарии журналисту немецкого издания Bild Юлиану Рьопке.

«Германия не отказывала в доступе к своему воздушному пространству, поскольку Великобритания не подавала запрос, между Великобританией и Германией не было спора по этому вопросу», — цитирует он комментарий ведомства.

При этом там не ответили на вопрос, почему Королевские ВВС Британии облетели Германию, несмотря на то, что это является кратчайшим путем в Украину.

Ранее Великобритания приступила к поставкам Украине легких противотанковых систем вооружения для защиты от возможного российского вторжения. Данное вооружение ближнего радиуса действия, его применяют для самообороны.

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