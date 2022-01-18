Завтрашний приезд Блинкена в Киев подтвержден официально

В Государственном департаменте США подтвердили завтрашний визит в Украину госсекретаря Энтони Блинкена, в рамках которого состоится встреча с президентом Владимиром Зеленским, сообщает AP.



В ходе визита Блинкен встретится также и с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.



Визит предполагает обсуждение единого подхода в предотвращении российской угрозы для Украины и усилий, цель которых — заставить Кремль выбрать дипломатию и деэскалацию.



Визит госсекретаря подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.



Также состоится встреча Блинкена с сотрудниками посольства США и их семьями. Их проинформируют о планах, если придется действовать в условиях эскалации с российской стороны.



20 января госсекретарь совершит визит в Берлин, где запланирована встреча с главой МИД Германии Анналеной Бербок.



«Поездки и консультации госсекретаря — часть дипломатических усилий, направленных на снижение напряженности, причина которой заключается в наращивании военной мощи РФ и агрессии против Украины», — указано в сообщении.



В МИД Украины также подтвердили завтрашний визит Блинкена. В ведомстве подчеркнули, что госсекретарь посетит страну по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.



Темой переговоров заявлено «дальнейшее воплощение комплексного пакета сдерживания России, практическая поддержка Украины со стороны США, активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта».



Стороны также намерены обсудить множество вопросов стратегического партнерства двух стран в торговой, инвестиционной и сфере безопасности, говорится в сообщении.

Сегодня ряд украинских СМИ сообщили о завтрашнем визите Блинкена в Киев.



По данным CNN директор ЦРУ Уильям Бернс на прошлой неделе тайно побывал в Украине, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб.