На КПВВ «Станица Луганская» начал работать пункт вакцинации от COVID-19

Пункт вакцинации против коронавируса начал функционировать в сервисной зоне КПВВ «Станица Луганская», сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



Сооружением модульной конструкции, где размещаются медработники и непосредственно сам пункт прививок, занималось госпредприятие «Реинтеграция и восстановление».



Цель нового пункта — облегчить доступ к вакцинации от коронавируса украинским гражданам, вынужденным находиться на временно оккупированной территории.



Теперь у них есть возможность при пересечении линии разграничения вакцинироваться в модульном пункте.



График работы: в будние дни с 08:00 до 15:00, а в субботу и воскресенье — с 08:00 до 13:00.



В настоящее время есть возможность вакцинироваться вакцинами CoronoVac, AstraZeneca и Comirnaty (от Pfizer-BioNTech).



За первый день привились 48 человек.

На вчерашнем селекторном правительственном совещании по противодействию коронавирусу глава Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что модульный пункт вакцинации на КПВВ «Станица Луганская» обустроен. Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости обустроить такой же модульный центр вакцинации и на КПВВ «Новотроицкое».