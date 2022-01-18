На Донетчине зафиксирован штамм COVID-19 «Омикрон»

В Донецкой области зафиксировано распространение штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



«В январе в референс-лабораторию были отправлены образцы от 30 человек. Из них 14 (почти половина) были обнаружены как новый штамм, остальные — это штамм "Дельта"», — сообщил Педенко.



Он отметил, что согласно исследованиям, средний инкубационный период коронавируса составляет до 3 суток, также есть ряд наиболее распространенных симптомов «Омикрона».



«Чаще всего это насморк, головная боль, усталость. Также у большинства больных наблюдается чихание и боль в горле. То есть все классические симптомы острого респираторного заболевания характерны для этого нового штамма», — пояснил представитель облздрава.



Александр Педенко призвал людей с симптомами ОРВИ не заниматься самолечением, а обращаться к семейным врачам. Также, по его словам, наиболее подвержены опасности заболеть «Омикроном» люди, не вакцинированные против COVID-19.